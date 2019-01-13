Пострадавший от взрыва дом в Париже оказался под угрозой обрушения

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Пострадавший от взрыва дом в Париже оказался под угрозой обрушения

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Фото: © Twitter/franceinfo

Пожарные опасаются обрушения парижского дома, в котором утром 12 января произошёл взрыв. Поэтому в течение ближайших двух суток специалисты будут дежурить у здания.

Напомним, взрыв произошёл 12 января около 9:00 по местному времени (11:00 мск) на улице Тревиз в Париже. По предварительным данным, это случилось из-за утечки газа. По данным полиции, погибло три человека и ещё более 35 получили ранения, в том числе один гражданин Украины.

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