Пострадавший от взрыва дом в Париже оказался под угрозой обрушения

Пожарные опасаются обрушения парижского дома, в котором утром 12 января произошёл взрыв. Поэтому в течение ближайших двух суток специалисты будут дежурить у здания.
Напомним, взрыв произошёл 12 января около 9:00 по местному времени (11:00 мск) на улице Тревиз в Париже. По предварительным данным, это случилось из-за утечки газа. По данным полиции, погибло три человека и ещё более 35 получили ранения, в том числе один гражданин Украины.
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