Пушков назвал сотрясанием воздуха предложение Киева отменить право вето в СБ ООН

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Пушков назвал сотрясанием воздуха предложение Киева отменить право вето в СБ ООН

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Инициативой о поэтапной отмене права вето в Совбезе ООН власти Украины пытаются снова привлечь к себе внимание. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор считает, что предложение Киева не будет принято, так как это "обрушило бы и без того хрупкую систему принятия решений в ООН".

— Цель Киева — вновь произвести сотрясание воздуха, вновь привлечь к себе внимание и подыграть риторическим атакам на Россию, — написал политик в "Твиттере".

Напомним, постпред Украины Владимир Ельченко заявил, что страна выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН.

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