Жители Камчатки собрали деньги на полёт медвежонка-сироты в Москву

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Жители Камчатки собрали деньги на полёт медвежонка-сироты в Москву

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Фото: © Facebook/Медведица Маша

Маленькую медведицу Машку, как её окрестили местные жители, нашли едва живой после того, как охотники убили её мать.

Жители Камчатки собрали 220 тысяч рублей, чтобы оплатить доставку спасённого медвежонка в реабилитационный центр, сообщили в "Фейсбуке" волонтёры.

Осиротевшего зверя нашли истощённым и ослабевшим в посёлке Малки Елизовского района. Детёныш сбежал от охотников, которые расправились с матерью-медведицей. Несколько дней медвежонок бродил возле жилых домов и ревел.

— Добрые люди подкармливали малышку рыбой. Естественно, возник вопрос, куда девать мишку дальше. Стали обзванивать зоопарки местные —отказ. Заповедники не берут — мишук невыпускной, ориентирован на человека и, значит, в любом случае пойдёт к людям, — написали волонтёры.

Они посетовали, что в России пока нет специализированных приютов для медведей, которые уже привыкли к людям. Существующие работают только с животными, которых ещё можно вернуть в лес.

В итоге медвежонка Машку согласились принять только в Центре реабилитации диких животных "Феникс" в Калужской области. Одновременно для хищницы ищут место в зоопарке.

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