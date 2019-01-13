Жители Камчатки собрали деньги на полёт медвежонка-сироты в Москву

Маленькую медведицу Машку, как её окрестили местные жители, нашли едва живой после того, как охотники убили её мать.

Жители Камчатки собрали 220 тысяч рублей, чтобы оплатить доставку спасённого медвежонка в реабилитационный центр, сообщили в "Фейсбуке" волонтёры.

Осиротевшего зверя нашли истощённым и ослабевшим в посёлке Малки Елизовского района. Детёныш сбежал от охотников, которые расправились с матерью-медведицей. Несколько дней медвежонок бродил возле жилых домов и ревел.

— Добрые люди подкармливали малышку рыбой. Естественно, возник вопрос, куда девать мишку дальше. Стали обзванивать зоопарки местные —отказ. Заповедники не берут — мишук невыпускной, ориентирован на человека и, значит, в любом случае пойдёт к людям, — написали волонтёры.

Они посетовали, что в России пока нет специализированных приютов для медведей, которые уже привыкли к людям. Существующие работают только с животными, которых ещё можно вернуть в лес.

В итоге медвежонка Машку согласились принять только в Центре реабилитации диких животных "Феникс" в Калужской области. Одновременно для хищницы ищут место в зоопарке.