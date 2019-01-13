В Китае обнаружили древнейший в мире человеческий череп

Китайские археологи обнаружили человеческий череп, возраст которого превышает 10 тысяч лет. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Чтобы определить возраст находки, учёные использовали радиоуглеродный анализ. Результаты показали, что обладатель черепа жил на территории Китая около 10 113 лет назад.

Отмечается, что на месте раскопок было обнаружено ещё три черепа возрастом от 7 до 1 тысячи лет. Исследования в этом районе недалеко от российской и монгольской границ ведутся с весны 2018 года.