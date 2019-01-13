На границе США и Мексики нашли очередной тоннель

Мексиканские власти подозревают, что его использовали для перевозки наркотиков и нелегальных мигрантов.

Тоннель длиной около 10 метров обнаружили на американо-мексиканской границе недалеко от штата Аризона, пишет The Hill. Сообщается, что только за последний месяц это уже третья подобная находка.

По версии властей Мексики, этот подземный ход использовали для контрабанды наркотиков и транспортировки нелегалов.

Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп потребовал выделить $5,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Против этого выступили демократы. Конфликт привёл к шатдауну — приостановке работы правительства из-за того, что не утверждён годовой бюджет.

Надо сказать, что такие тоннели время от времени находят на границе США и Мексики из года в год. К примеру, сразу два нашли в 2016 году, по ним наркотики перевозили из Тихуаны в Калифорнию.