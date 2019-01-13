СМИ узнали, когда начнётся серийное производство пистолета на замену ПМ

Необходимость замены штатного оружия российских силовиков назрела ещё в начале 90-х годов.

В этом году начнётся серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова — самый массовый в Российской армии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, межведомственная комиссия завершит работу в марте, по итогам будет разрешено серийное производство.

Источник уточняет, что сейчас происходит выбор площадки для производства пистолета. Рассматриваются три — "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш.

Несмотря на проверенные временем характеристики пистолета Макарова, он уже устарел. Необходимость замены штатного оружия силовиков назрела ещё в начале 90-х годов прошлого века. Лайф разбирался, что может в ближайшее время оказаться в кобуре у полицейских и военных.