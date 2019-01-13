Эксперт считает, что США потеряли статус ведущего игрока на международной арене

Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что США потеряли статус ведущего игрока на международной арене и вернуть это положение будет чрезвычайно трудно.

Даалдер отметил, что до 2017 года большинству стран приходилось задумываться, как Штаты отреагируют на те или иные действия.

— Я не уверен, что в 2021 году мировые лидеры по-прежнему будут думать о том, как поведут себя США, — заявил эксперт в интервью телеканалу CNN.

Даалдер объяснил, что при Дональде Трампе страна вышла из ряда крупных международных соглашений и в меньшей степени интересуется торговлей, в то время как Китай предпринимает решительные действия и вскоре может "заполнить вакуум власти", который образуется в мире из-за решений, принимаемых американским лидером.