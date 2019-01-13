Американские кинооператоры назвали лучшие фильмы всех времён

Американское общество кинооператоров к своему 100-летию опубликовало свой рейтинг лучших фильмов в истории. Возглавила список картина "Лоуренс Аравийский", снятая в 1962 году режиссёром Дэвидом Лином и оператором Фредди Янгом.
На втором месте — "Бегущий по лезвию" режиссёра Ридли Скотта и оператора Джордана Кроненвета. Третьей стала лента "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы и Витторио Стораро.
В топ-10 попали также "Гражданин Кейн", "Крёстный отец", "Бешеный бык", "Конформист", "Дни жатвы", "2001 год. Космическая одиссея" и "Французский связной".
Кроме того, американские кинематографисты отметили фильм советского режиссёра Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского "Я — Куба" (1964 год).
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