Трамп заявил, что ему нечего скрывать о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп ответил на статью The Washington Post, отметив, что никогда не пытался скрывать детали бесед с российским лидером Владимиром Путиным.

— Мы говорили об очень позитивных вещах. Я ничего не скрываю. Washington Post — это лоббисты Amazon, — отметил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп якобы скрывал от членов своей администрации детали первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в июле 2017 года в Гамбурге. Делалось это, по данным издания, для предотвращения утечек информации.