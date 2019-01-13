"Никто даже рядом не стоял". Трамп заявил о превосходстве американской экономики

По состоянию экономики Америка впереди других стран, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

— Посмотрите, мы всех обходим. Наша экономика самая мощная в мире, никто даже рядом не стоял, — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что экономика России "не в лучшем состоянии", а китайская сократилась на 38%.

Как ранее писал Лайф, в декабре 2018 года Трамп отметил, что единственной проблемой в американской экономике является Федеральная резервная система, руководство которой, по его словам, не понимает реальной ситуации на рынке.