"Никто даже рядом не стоял". Трамп заявил о превосходстве американской экономики

По состоянию экономики Америка впереди других стран, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
— Посмотрите, мы всех обходим. Наша экономика самая мощная в мире, никто даже рядом не стоял, — сказал глава Белого дома.
Он добавил, что экономика России "не в лучшем состоянии", а китайская сократилась на 38%.
Как ранее писал Лайф, в декабре 2018 года Трамп отметил, что единственной проблемой в американской экономике является Федеральная резервная система, руководство которой, по его словам, не понимает реальной ситуации на рынке.
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