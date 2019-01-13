Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 км

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту пять с половиной километров. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по региону.

— С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился в западном направлении от вулкана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в районе вулкана нет международных трасс воздушного движения и не зарегистрировано туристических групп. В то же время Шивелуч может представлять опасность для низколетающих воздушных судов. Вулкану присвоен оранжевый уровень опасности.