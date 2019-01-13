Эксперт рассказал, как рост экономики Украины зависит от России

Рост украинской экономики в 2018 году составил около 3%. Экономический эксперт Алексей Дорошенко в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, что такой положительный показатель связан с закупкой энергоресурсов у России.

— Это итоги того, что мы отошли от торговли с Россией, а потом оказалось, что в наших внешнеэкономических взаимоотношениях РФ опять начала наращивать свои обороты за счёт энергоносителей... Таким образом, мы свои хотя бы 3% роста экономики имеем. Если бы мы покупали более дорого энергоресурсы, то мы бы видели не рост экономики в 3%, а, скорее всего, в 1%, а то и вообще был бы нулевой рост, — объяснил экономист.

По словам Дорошенко, украинские власти перестали прилагать усилия для улучшения ситуации, а неверие в страну мешает развиваться экономике Украины.

— Если не верят мигранты, которые выезжают работать, то не верит и иностранный бизнес, который сюда не инвестирует. А если мы начнём работать в своей стране, начнём здесь вкладывать деньги, то подтянутся и иностранцы. Если они видят, какими темпами уезжают украинцы, то на кого они могут рассчитывать? — отметил эксперт.