Эксперты спрогнозировали, сколько будет стоить доллар к началу февраля

Стоимость рубля к началу февраля текущего года будут определять цены на нефть, традиционная для зимы дополнительная прибыль экспортёров, а также период до 25 января, когда российские компании обычно платят налоги. Об этом "Российской газете" рассказала руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель.

— Наши экспортёры (нефти) получают прибыль в валюте, но, так как находятся в нашей стране, налоги платят в рублях. Так как компании совершают валютообменную операцию примерно в одно время, спрос на рубль возрастёт, и курс немного, но укрепится, — отметила Френкель.

По её словам, при благоприятном исходе к началу февраля доллар будет стоить 66–66,5 рубля.

В то же время, отметила Френкель, рубль может подешеветь из-за покупок Центробанком валюты для Минфина — это создаст небольшой спрос на доллар и евро.

Кроме того, российской валюте угрожает и то, что сроки снятия американских санкций могут быть пересмотрены. На этом фоне рубль опустится до отметки 69 за доллар.