Весельницкая заявила, что не собирается ехать в США, чтобы предстать перед судом

Российский юрист Наталия Весельницкая заявила, что не намерена ехать в США, чтобы предстать перед судом. Об этом она рассказала в интервью порталу Yahoo News.

В то же время юрист отметила, что готова ответить на все вопросы американского спецпрокурора Роберта Мюллера дистанционно.

По словам Весельницкой, в разговоре она будет "использовать все методы", чтобы доказать свою невиновность, однако сделает это не выезжая из Москвы. Она также добавила, что пока запросов от Мюллера ей не поступало.

Напомним, ранее Весельницкой предъявили обвинение в США. Юриста подозревают в том, что она препятствовала расследованию по делу компании Prevezon Holdings, которая якобы "занималась легализацией средств, похищенных из бюджета России".