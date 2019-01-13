В SDF заявили о задержании двух боевиков ИГИЛ с российским гражданством

Группа дислоцировалась с целью осуществить теракты в Ракке и организовала в городе ячейки.

Арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF), действующие на востоке Сирии, заявили о задержании четверых боевиков ИГИЛ*, в том числе двоих якобы с гражданством РФ, одного гражданина Турции и одного — Афганистана.

— Данная группа дислоцировалась с целью осуществить террористические акты в городе Ракка и организовала там ячейки, — поясняется в релизе.

Сообщается также, что боевики спланировали несколько терактов, уже проведённых в Ракке и окрестностях.

SDF с сентября проводят операцию против ИГИЛ в последнем форпосте боевиков в районе города Хаджин. Международная коалиция регулярно наносит удары по Хаджину и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам SDF. Сирийские СМИ много раз сообщали о жертвах среди мирного населения и применении коалицией белого фосфора.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.