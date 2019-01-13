Эксперт рассказал, чем опасно избрание Зеленского президентом Украины

Избрание шоумена Владимира Зеленского президентом Украины может быть опасно для страны. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
— Политический опыт говорит о том, что такие люди опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов, — сказал Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
В то же время политолог отметил, что вероятность победы комика на выборах крайне мала из-за "отсутствия у него какого-либо политического опыта".
Напомним, о своём намерении баллотироваться в президенты Украины Зеленский официально объявил в новогоднюю ночь. Сейчас его рейтинг составляет около девяти процентов.
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