Эксперт рассказал, чем опасно избрание Зеленского президентом Украины

По мнению политолога, президентство шоумена обернётся для страны катастрофой, если тот "попадёт в руки опытных интриганов".

Избрание шоумена Владимира Зеленского президентом Украины может быть опасно для страны. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

— Политический опыт говорит о том, что такие люди опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов, — сказал Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

В то же время политолог отметил, что вероятность победы комика на выборах крайне мала из-за "отсутствия у него какого-либо политического опыта".

Напомним, о своём намерении баллотироваться в президенты Украины Зеленский официально объявил в новогоднюю ночь. Сейчас его рейтинг составляет около девяти процентов.