Вернулся на лёд. Овечкину зашили рану на руке во время матча

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Вернулся на лёд. Овечкину зашили рану на руке во время матча

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Фото: © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Несмотря на старания спортсмена, встреча окончилась поражением его команды со счётом 1:2.

Российский нападающий ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был травмирован в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с клубом "Коламбус Блю Джекетс".

В конце первого периода Овечкин порезал руку, из-за чего ушёл с площадки. В раздевалке спортсмену её зашили, и он вернулся на лёд во второй двадцатиминутке.

Встреча окончилась поражением команды российского форварда со счётом 1:2.

Ранее главный тренер "Вашингтона" выразил восхищение Овечкиным, назвав того элитным игроком.

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