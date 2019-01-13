Вернулся на лёд. Овечкину зашили рану на руке во время матча

Российский нападающий ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был травмирован в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с клубом "Коламбус Блю Джекетс".
В конце первого периода Овечкин порезал руку, из-за чего ушёл с площадки. В раздевалке спортсмену её зашили, и он вернулся на лёд во второй двадцатиминутке.
Встреча окончилась поражением команды российского форварда со счётом 1:2.
Ранее главный тренер "Вашингтона" выразил восхищение Овечкиным, назвав того элитным игроком.
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