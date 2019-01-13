Движение по Военно-Грузинской дороге ограничили до особого распоряжения

Движение по Военно-Грузинской дороге, которая соединяет Владикавказ и столицу Грузии Тбилиси, снова ограничено для большегрузов на выезд с территории России из-за снегопада в соседней республике, сообщает ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Накануне вечером стало известно, что в 18:00 по московскому времени Военно-Грузинская дорога была открыта для движения всех видов транспорта. Её закрыли 8 января из-за снегопада.