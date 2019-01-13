Движение по Военно-Грузинской дороге ограничили до особого распоряжения

Движение по Военно-Грузинской дороге, которая соединяет Владикавказ и столицу Грузии Тбилиси, снова ограничено для большегрузов на выезд с территории России из-за снегопада в соседней республике, сообщает ГУ МЧС России по Северной Осетии.
Накануне вечером стало известно, что в 18:00 по московскому времени Военно-Грузинская дорога была открыта для движения всех видов транспорта. Её закрыли 8 января из-за снегопада.
Запрещено движение большегрузных транспортных средств на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из России с 3:40 13 января до особого распоряжения
ГУ МЧС России по Северной Осетии
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