Движение по Военно-Грузинской дороге ограничили до особого распоряжения

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Движение по Военно-Грузинской дороге ограничили до особого распоряжения

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Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Движение по Военно-Грузинской дороге, которая соединяет Владикавказ и столицу Грузии Тбилиси, снова ограничено для большегрузов на выезд с территории России из-за снегопада в соседней республике, сообщает ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Накануне вечером стало известно, что в 18:00 по московскому времени Военно-Грузинская дорога была открыта для движения всех видов транспорта. Её закрыли 8 января из-за снегопада.

Запрещено движение большегрузных транспортных средств на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из России с 3:40 13 января до особого распоряжения

ГУ МЧС России по Северной Осетии

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