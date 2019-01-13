Шанс увидеть. Собянин напомнил, что фестиваль "Ледовая Москва" закроется сегодня

Визитной карточкой площадки по традиции является копия Кремлёвской стены с пятью башнями и каскадом горок.

Сегодня у жителей и гостей столицы остался последний шанс увидеть ледяные копии Сфинкса, Колизея и Кремля, установленные в парке Победы в рамках фестиваля "Ледовая Москва", рассказал мэр Сергей Собянин.

— Первый известный шедевр ледовой архитектуры в РФ был создан в 1740 году. Ледовый дом в Петербурге произвёл невероятное впечатление на современников. Наш фестиваль "Ледовая Москва" продолжает традиции. Сходите, завтра последний день, — сообщил Собянин на своей странице в ВК.

IV новогодний фестиваль "Ледовая Москва" открылся в парке Победы на Поклонной горе в декабре. Там были установлены ледяные копии древних памятников и наиболее знаменитых сооружений мира. Гости могут ознакомиться с копиями римского Колизея, дворца китайских императоров, греческого храма Парфенона, Большого сфинкса и пирамиды Хеопса.

Визитной карточкой фестиваля по традиции является копия Кремлёвской стены с пятью башнями и каскадом горок. Высота копии Спасской башни достигает десяти метров, а протяжённость самой большой горки — около ста метров. Также на площадке можно увидеть копию ещё одной московской достопримечательности — храма Василия Блаженного.