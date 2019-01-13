В Перу произошёл взрыв в пляжном клубе – видео

В результате чрезвычайного происшествия несколько человек получили незначительные ранения.

В Сети появилось видео взрыва в пляжном клубе "Лас-Пальмас" в провинции Каньете (Перу).

Breaking: Fire followed by a massive explosion at Las Palmas beach club in Asia, Peru. pic.twitter.com/vr0MJ3tzHw — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 13 января 2019 г.

Как информирует издание El Comercio, в экстренные службы сообщение об инциденте поступило 12 января в 21:17 (13 января в 5:17 по московскому времени).

Причиной инцидента стал взрыв двух газовых баллонов. В результате ЧП несколько человек получили незначительные ранения.