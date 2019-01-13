Жители Украины высмеяли новый закон о "сексе по согласию"

Молодая пара из города Николаева (Украина) высмеяла новый закон, который предполагает введение уголовного наказания за секс без согласия. Об этом информирует издание "Новости N".

Мужчина и его возлюбленная решили показать "абсурдность" законопроекта, составив "Акт на проникновение в другого живого человека".

В акте были указаны паспортные данные, номер мобильного, время, в которое будет происходить "проникновение", и аналогичные данные второй половины. В таком акте, как отметили шутники, нужно указать, что именно будет сделано в процессе. Акт составляется в присутствии троих свидетелей, добавило издание.

После этого девушка опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой мужчина заполняет "акт".

Напомним, на Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс по статье об изнасиловании.