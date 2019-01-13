К Японии течением принесло северокорейскую шхуну с двумя членами экипажа

Деревянную шхуну, потерявшую ход, принесло в японские территориальные воды. Береговая охрана страны сообщает, что на борту находится два человека, оба в сознании. Вероятней всего, плавсредство принадлежит КНДР.

Первым недалеко от города Фукаура на севере главного острова Хонсю лодку обнаружил рыбак и сообщил властям, передаёт РИА "Новости".

Северокорейские рыбаки регулярно выходят в море, игнорируя предупреждения о надвигающейся непогоде, а также оказываются в бедственном положении в открытом море из-за того, что их старое оборудование выходит из строя. Их суда регулярно выбрасывает на берег в Приморском крае. А самих рыбаков приходится выручать приморским спасателям и пограничникам.