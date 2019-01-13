37-летний футболист забил первый гол в карьере со своей половины поля

Вратарь футбольного клуба "Гленторан" Эллиотт Моррис отметился голом со своей половины поля в матче против "Института" в рамках 25-го тура ЧМ Северной Ирландии. Ролик размещён в Twitter-аккаунте BBC Sport NI.
⚽ @Glentoran take the lead through... GOALKEEPER ELLIOT MORRIS!!!— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) 12 января 2019 г.
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37-летний голкипер реализовал штрафной на 10-й минуте матча. Для Эллиота этот гол стал первым в карьере. Он помог "Гленторану" победить соперника со счётом 2:0.
Несмотря на победный матч, "Гленторан" не смог обойти "Институт" в турнирной таблице. Команды находятся на восьмом и седьмом местах соответственно.
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