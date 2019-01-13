Стивен Кинг помог газете родного штата сохранить рубрику с обзорами книг

Писатель написал в своём "твиттере" о планах издания отказаться от публикации рецензий на книги внештатных авторов.

Писатель Стивен Кинг помог газете The Portland Press Herald, которая выходит в его родном штате Мэн, сохранить рубрику, в которой публиковались рецензии на книги.

В пятницу Кинг в своём "твиттере" заметил, что газета не планирует в дальнейшем публиковать рецензии от внештатных авторов на книги о штате Мэн или на те, которые были в нём написаны, из-за финансовых трудностей. В свою очередь, представители издания заявили, что готовы оставить рубрику, если хотя бы 100 поклонников писателя оформят подписку на электронную версию газеты.

Необходимое условие было выполнено за сутки. Однако сколько именно человек оформило подписку, в издании не уточнили.