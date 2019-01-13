Летел на красный. В МВД рассказали подробности ДТП с тремя жертвами в Волгограде

Водитель автомобиля "Лада-Гранта" за 20 минут до наступления 13 января на красный сигнал светофора выехал на волгоградский перекрёсток улиц Шурхина и Дегтярёва и врезался в "газель". Удар был такой силы, что "газель" откинуло на стоящий на соседней полосе "черри-тиго", а сама "Лада", в которой находились несколько человек, просто расплющилась.

— В результате ДТП передвигавшиеся в автомашине "Лада-Гранта" лица — двое мужчин, жители Волгограда, 19 и 20 лет — с травмами госпитализированы; 23-летний собственник данной автомашины, 20-летний мужчина и женщина, личность которой устанавливается, скончались на месте, — сообщает ГУ МВД России по региону.

Известно, что скончавшийся собственник "Лады-Гранты" водительского удостоверения не имел. Не исключено, что за рулём находился не он, добавляет издание "В1.ру".