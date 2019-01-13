В Конгрессе США пройдут слушания по встречам Трампа и Путина

Комитет палаты представителей Конгресса США по иностранным делам заявил о планах провести слушания по встречам американского лидера Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Заявление было размещено на официальном сайте комитета.

— Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не известно. США заслуживают правды, и комитет по иностранным делам намерен выяснить её. Мы проведём слушания, на которых расследуем секреты вокруг странных взаимоотношений Трампа с Путиным и его соратниками, а также то, как эти тёмные связи влияют на нашу нацбезопасность, — приводится в тексте комментарий председателя комитета демократа Элиота Энгеля.

Ранее Трамп ответил на статью The Washington Post, заявив, что никогда не пытался скрывать детали бесед с Путиным.