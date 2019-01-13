В Перми таксист протаранил остановку с людьми, есть пострадавшие

Сегодня на шоссе Космонавтов в Перми таксист на Renault Logan въехал в остановку и сбил людей, ожидающих общественный транспорт. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

По данным местных СМИ, в результате ЧП были с различными травмами госпитализированы женщина средних лет и двое пожилых мужчин.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, таксист не справился с управлением.