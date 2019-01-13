За новогодние праздники Москва приняла гостей больше, чем во время ЧМ-2018

Читайте также

За новогодние праздники Москва приняла гостей больше, чем во время ЧМ-2018

185

Фото: © Агентство городских новостей «Москва» / Сергей Киселев

Сергей Собянин рассказал, что в дни новогодних гуляний работу всего транспорта, коммунальных служб и правоохранительных органов обеспечивало около двухсот тысяч человек.

Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала "Россия-1", что за одну неделю новогодних праздников Москву посетили пять миллионов гостей.

— Празднование Нового года в Москве, наверное, можно сравнить с чемпионатом мира по футболу, который прошёл летом 2018 года. Тогда в течение месяца в столице побывало огромное количество людей — 4,5 млн человек. Сейчас фактически за неделю приехало около 5 млн человек, — сказал Собянин.

Мэр столицы уверен, что праздники для горожан и гостей города не кончаются: на его сайте составили список мест, куда можно сходить в Москве в преддверии старого Нового года.

<p>Фото: © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Кирилл Зыков</p>

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×