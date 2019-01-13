За новогодние праздники Москва приняла гостей больше, чем во время ЧМ-2018

Сергей Собянин рассказал, что в дни новогодних гуляний работу всего транспорта, коммунальных служб и правоохранительных органов обеспечивало около двухсот тысяч человек.

Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала "Россия-1", что за одну неделю новогодних праздников Москву посетили пять миллионов гостей.

— Празднование Нового года в Москве, наверное, можно сравнить с чемпионатом мира по футболу, который прошёл летом 2018 года. Тогда в течение месяца в столице побывало огромное количество людей — 4,5 млн человек. Сейчас фактически за неделю приехало около 5 млн человек, — сказал Собянин.

Мэр столицы уверен, что праздники для горожан и гостей города не кончаются: на его сайте составили список мест, куда можно сходить в Москве в преддверии старого Нового года.