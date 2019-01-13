В Башкирии мужчина расстрелял из ружья трёх человек

В городе Учалы Республики Башкортостан мужчина расстрелял из ружья семью из двух человек и свою супругу.

Как сообщает официальный сайт республиканского СУ СК РФ, в ночь на 13 января местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей женой. Та, опасаясь за свою жизнь убежала к соседям, однако выпивший мужчина, вооружившись ружьём, начал её преследовать.

В ходе погони за женой мужчина убил соседку, ранил её мужа, который впоследствии скончался в больнице. Догнав жену, он её убил, а потом покончил с собой.

Как ранее писал Лайф, полиция Башкирии начала проверку сообщений в социальных сетях и местных СМИ о расстреле четырёх человек в Учалинском районе региона.