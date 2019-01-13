Путин поздравил "Вивальди-оркестр" с 30-летием

Глава государства напомнил, что этот коллектив покорил мировые сцены и стал "настоящим посланником отечественной культуры".

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российского государственного академического камерного "Вивальди-оркестра" с 30-летием со дня основания. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

30 лет назад был создан "Вивальди-оркестр" — яркий художественный коллектив, объединивший талантливых людей, музыкантов-виртуозов, преданных своему призванию и высокому искусству. Владимир Путин

Президент напомнил о том, что этот оркестр покорил мировые сцены и стал "настоящим посланником отечественной культуры".

— Вы ... многое сделали для того, чтобы познакомить публику с наследием выдающихся композиторов, лучшими традициями российской исполнительской школы, — добавил глава государства.

Он также отметил, что оркестр расширяет репертуар и творческие горизонты, и большая заслуга в этом принадлежит Светлане Безродной — одарённому скрипачу, дирижёру, педагогу и наставнику.

Путин пожелал коллективу благополучия и успехов.

"Вивальди-оркестр" был основан в 1989 году народной артисткой России Светланой Безродной. Первое выступление прошло 5 мая 1989 года на сцене Колонного зала Дома союзов.