5-летний житель Барнаула пожаловался на пьяных родителей в СК

Ребёнок заявил, что сидит без присмотра, так как его мама и папа уснули, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Пятилетний житель Барнаула позвонил алтайским следователям и пожаловался на пьяных родителей. Инцидент произошёл в мае 2018 года, но известно о нём стало только сейчас.

Мальчик рассказал по телефону, что его родители уснули, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и он сидит без присмотра.

— Оператором телефонной линии "Ребёнок в опасности" данная информация незамедлительно была передана в отдел полиции города Барнаула для проверки и принятия оперативных мер к обеспечению безопасности ребёнка, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Алтайскому краю.

Оператор линии сразу передал информацию в полицию для проверки и принятия оперативных мер к обеспечению безопасности мальчика.