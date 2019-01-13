Автоэксперты рассказали, как часто менять антифриз

Чем дешевле охлаждающая жидкость, тем быстрее она утрачивает свои полезные качества. Высококачественные современные антифризы хорошо выполняют свои функции до 150 тысяч километров пробега.

Чем чаще эксплуатируется транспортное средство, тем чаще нужно менять антифриз или тосол в системе охлаждения, рассказали эксперты car.ru. Однако не стоит бежать менять антифриз после прочтения заметки, самой минимальной эксплуатацией для смены этой жидкости специалисты назвали пробег в 60 тысяч километров.

На срок, когда стоит поменять антифриз, также влияет частота проведения ТО. Некоторые модели автомобилей требуют замены антифриза только через 180–200 тысяч километров пробега, другие — через 120–150 тысяч и потом повторно каждые 60–80 тысяч километров.

Если автомобиль используется регулярно, например в такси, интервал смены антифриза должен быть уменьшен. Вместе с заменой самой жидкости стоит провести промывку магистрали для удаления накопившихся отложений.