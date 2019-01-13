Автоэксперты рассказали, как часто менять антифриз

Чем чаще эксплуатируется транспортное средство, тем чаще нужно менять антифриз или тосол в системе охлаждения, рассказали эксперты car.ru. Однако не стоит бежать менять антифриз после прочтения заметки, самой минимальной эксплуатацией для смены этой жидкости специалисты назвали пробег в 60 тысяч километров.
На срок, когда стоит поменять антифриз, также влияет частота проведения ТО. Некоторые модели автомобилей требуют замены антифриза только через 180–200 тысяч километров пробега, другие — через 120–150 тысяч и потом повторно каждые 60–80 тысяч километров.
Если автомобиль используется регулярно, например в такси, интервал смены антифриза должен быть уменьшен. Вместе с заменой самой жидкости стоит провести промывку магистрали для удаления накопившихся отложений.
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