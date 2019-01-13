Три дня в палате. Тодоренко рассказала о госпитализации во время беременности

Девушку увезли в больницу со съёмочной площадки. Заболевание оказалось слишком опасным.

Телеведущая Регина Тодоренко, недавно ставшая мамой, рассказала, как попала в больницу во время беременности. Пост с признанием звезда опубликовала в "Инстаграме".

Девушка посетовала, что в конце первого триместра поправилась сразу на девять килограммов — щёки и бёдра увеличились в размерах, а привычный размер одежды S стал мал. И именно в этот период Тодоренко начала работать над собственным шоу.

— Вроде бы никакого гормонального взрыва не было, я всё так же много ездила, бегала, ходила, успевала заниматься йогой и контролировать работу над шоу, но мне совсем не хватало энергии, было трудно собраться. Три дня я работала по 14 часов, проинтервьюировала множество крутых гостей, мы провели огромное количество конкурсов, и, видимо, в тот момент я перестала обращать внимание на своё здоровье и проглядела пиелонефрит, — добавила телеведущая.

Заболевание оказалось слишком опасным для Регины и её ребёнка, и с первого съёмочного дня девушку увезли в больницу, где оставили на трое суток.