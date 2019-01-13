Ивелин Попов может перейти в "Ростов"

Болгарский футболист недавно покинул стан красно-белых, за которых отыграл 21 матч и стал чемпионом России.

Бывший полузащитник столичного "Спартака" болгарин Ивелин Попов может перейти в футбольный клуб "Ростов", информирует Gong.bg.

По данным источника издания, кроме "Ростова" в услугах капитана сборной Болгарии заинтересованы московское "Динамо", турецкий "Трабзонспор" и клубы из ОАЭ и Китая.

"Спартак" ранее сообщил о расторжении контракта с Поповым. Футболист перешёл в московский клуб из краснодарской "Кубани" в 2015 году. В этом сезоне 31-летний спортсмен отыграл за красно-белых 21 матч во всех турнирах. Попов стал в составе "Спартака" чемпионом РФ и обладателем Суперкубка страны.

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