В Рязани мужчина погиб при запуске петарды

Мужчине показалось, что петарда не взрывается слишком долго, и когда он решил выяснить, что с ней не так, она взорвалась.

Житель Рязанской области погиб при запуске петарды. Об этом сообщает официальный сайт регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошёл вечером 12 января. Мужчина 1986 года рождения вместе с семьёй и друзьями вышел на улицу, чтобы взорвать петарду. Однако пиротехническое изделие сработало не сразу. Тогда он решил самостоятельно выяснить, в чём проблема.

— Ему показалось, что время ожидания залпа изрядно превышено. Не соблюдая правил безопасности при запуске пиротехнических изделий, мужчина начал собственную проверку. Он наклонился над установкой в тот момент, когда произошёл запуск, — говорится в сообщении.

В результате взрыва мужчина получил травмы головы и лица. От полученных повреждений он скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели.