Туристы застряли в пещере древнего вулкана в Приморье

Спасатели сразу выдвинулись к месту назначения и уже спустя два часа начали оказывать помощь путешественникам.

Трое туристов оказались заблокированы в пещере рядом с ж/д станцией Барановская в Надеждинском районе Приморского края: любители экстрима пошли покорять скалу у вулкана, но не смогли спуститься обратно. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Информация об инциденте поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморью. Спасатели сразу выдвинулись к месту назначения и уже спустя два часа начали оказывать помощь туристам.

За полтора часа всю группу удалось спустить в безопасное место. В ходе операции никто не пострадал.

Потухший вулкан Барановский расположен примерно в 100 км от Владивостока. Его возраст достигает нескольких миллионов лет.