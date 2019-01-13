Неизвестный проник на борт самолёта в Шереметьево

Мужчина выбежал на лётное поле из служебного входа и двинулся к ближайшему воздушному судну.

В аэропорту Шереметьево пограничники задержали мужчину, незаконно проникшего на борт рейса Москва — Брюссель. Неизвестный миновал все кордоны безопасности и вышел на аэродром через вход, предназначенный для экипажей самолётов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что мужчина выбежал на лётное поле и двинулся к ближайшему воздушному судну. Он поднялся на борт по лестнице для техперсонала, готовившего самолёт к полёту.

В связи с произошедшим вылет был задержан.