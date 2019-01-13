Меган Маркл и принц Гарри не пришли на день рождения Кейт Миддлтон

Неизвестно, отвергли ли супруги приглашение герцогини Кембриджской или вовсе его не получали, однако в день проведения торжества по случаю дня рождения Кейт их не было среди гостей именинницы.

Торжество по случаю 37-летия супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон отметили в узком кругу родственников и друзей в загородном доме в Норфолке, пишет The Sun.

По информации издания, на празднике не были ни принц Гарри, ни Меган Маркл. При этом неизвестно, получали ли герцог и герцогиня Суссекские приглашение.

Ранее Лайф писал, что принц Уилльям и Миддлтон не явились на собрание, на котором должны были присутствовать Маркл и принц Гарри.Также известно, что они планируют переехать в Виндзор из Кенсингтона, где они живут рядом с братом Гарри и его женой.