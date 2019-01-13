Порошенко привёз томос об автокефалии в Винницу

Президент Украины Пётр Порошенко привёз томос об автокефалии украинской "новой церкви" в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы.
Как написал украинский лидер в "Твиттере", томос будет находиться внутри собора, чтобы каждый мог увидеть "исторический документ, который стал символом и определением" духовной независимости Украины.
Сьогодні у Вінниці разом з віруючими помолилися у Спасо-Преображенському соборі за єдність Української Церкви, мир та добробут. Томос про автокефалію сьогодні у Вінниці, і кожен зможе побачити цей історичний документ, який став символом і означенням нашої духовної незалежності pic.twitter.com/z4jcVTE8T2— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 января 2019 г.
По случаю получения томоса запланирована праздничная литургия, которую проведёт "митрополит" Епифаний Думский.
Напомним, 6 января Константинополь передал Украине томос об автокефалии "новой церкви". В документе прописаны ограничения, делающие структуру зависимой от Константинопольского патриархата. Например, её юрисдикция ограничена территорией, она не может самостоятельно ставить епископов или основывать приходы за границей.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени