Порошенко привёз томос об автокефалии в Винницу

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Порошенко привёз томос об автокефалии в Винницу

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По случаю получения томоса в кафедральном соборе города пройдёт праздничная литургия.

Президент Украины Пётр Порошенко привёз томос об автокефалии украинской "новой церкви" в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы.

Как написал украинский лидер в "Твиттере", томос будет находиться внутри собора, чтобы каждый мог увидеть "исторический документ, который стал символом и определением" духовной независимости Украины.

По случаю получения томоса запланирована праздничная литургия, которую проведёт "митрополит" Епифаний Думский.

Напомним, 6 января Константинополь передал Украине томос об автокефалии "новой церкви". В документе прописаны ограничения, делающие структуру зависимой от Константинопольского патриархата. Например, её юрисдикция ограничена территорией, она не может самостоятельно ставить епископов или основывать приходы за границей.

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