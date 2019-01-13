Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному

Суд вернул истцу иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному. Об этом говорится на сайте Люблинского суда Москвы.

Напомним, Золотов подал иск к Навальному на один миллион рублей. Он просит признать распространённые блогером сведения порочащими и не соответствующими действительности. Речь идёт о данных о недвижимости и руководстве, которое якобы "объедает своих сотрудников".

Однако суд оставил без движения иск Золотова, так как он не соответствует требованиям статей 131, 132 ГПК РФ. Главе Росгвардии предоставили срок для устранения недостатков до 9 января 2019 года. Недостатки истцом устранены не были.