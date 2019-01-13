Омбудсмен Украины: Встреча с Москальковой в Москве 14 января согласована

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ подчеркнули, что была достигнута только предварительная договорённость.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и её коллега с Украины Людмила Денисова встретятся в Москве завтра, 14 января. По словам уполномоченного Рады по правам человека, эта договорённость была достигнута в воскресенье.

Все прочие вопросы мы обсудим уже непосредственно на встрече в Москве в понедельник. Мы договорились с Татьяной Москальковой о времени встречи и решили, что она будет конфиденциальной Людмила Денисова

Она добавила, что обсуждала с Москальковой состояние задержанного в РФ по обвинению в хранении взрывчатки Эдема Бекирова и заключённого Станислава Клыха.

Пресс-служба российского омбудсмена подтвердила предварительную договорённость о встрече с украинской коллегой.

— Предварительные договорённости по телефону были достигнуты между уполномоченным по правам человека в РФ и на Украине. Однако будет ли встреча именно завтра, пресс-службе пока не известно, — приводит комментарий пресс-службы Москальковой ТАСС.

Ранее Денисова заявила, что пыталась договориться с Москальковой о встрече в Москве 14 января. Позже в пресс-службе российского омбудсмена сказали, что информации о вероятной встрече нет, а с 15 по 18 января у Москальковой планируется рабочая поездка в Узбекистан.