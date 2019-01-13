Тело ещё одного погибшего найдено под завалами здания в Париже

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Тело ещё одного погибшего найдено под завалами здания в Париже

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Фото: © AP/Kamil Zihnioglu

Спасатели нашли тело ещё одного погибшего в результате взрыва в одном из зданий в центре Парижа. Таким образом, число жертв ЧП возросло до четырёх. Об этом сообщает FranceInfo.

По информации издания, погибшей оказалась молодая женщина.

Напомним, взрыв произошёл 12 января около 9:00 по местному времени (11:00 мск) на улице Тревиз в Париже. По предварительным данным, это случилось из-за утечки газа. Ранее сообщалось о трёх жертвах случившегося, это двое пожарных и гражданка Испании. Кроме того, около 50 человек, в том числе украинец, получили ранения.

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