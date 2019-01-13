По версии полиции, водитель транспортного средства не справился с управлением, из-за чего автобус перевернулся на бок.

В субботу, 12 января, на Украине перевернулся пассажирский автобус, следовавший рейсом Киев — Москва. В результате ДТП пострадал один человек.

Инцидент произошёл в Черниговской области. По версии полиции, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего автобус перевернулся на правый бок.

— Пострадала одна женщина-пассажир, которую доставили в больницу. Угрозы её жизни нет. Впоследствии за медицинской помощью обратились ещё двое пассажиров, — говорится в сообщении областной полиции.

В настоящий момент решается вопрос об открытии уголовного дела.