"Крылья Советов" подписали контракт с Самедовым

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"Крылья Советов" подписали контракт с Самедовым

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Гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков и полузащитник Александр Самедов. Фото: © Официальный сайт ПФК "Крылья Советов"

При этом условия соглашения с 34-летним российским полузащитником не разглашаются.

Самарские "Крылья Советов" подписали контракт с бывшим игроком столичного "Спартака" Александром Самедовым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

— Самедов — опытный футболист с хорошим пасом и ударом, он может зарядить команду и дать необходимые советы молодым игрокам. Надеюсь, Александр станет одним из лидеров команды на поле и в раздевалке, — сказал генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков.

Условия контракта 34-летнего футболиста с клубом не разглашаются.

Самедов дебютировал за московский "Спартак" в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за клубы "Локомотив", "Динамо" и "Москва". В 2017-м полузащитник вернулся в стан красно-белых, с которыми стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В начале января "Спартак" расторг контракт с Самедовым.

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