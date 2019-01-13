"Крылья Советов" подписали контракт с Самедовым

Самарские "Крылья Советов" подписали контракт с бывшим игроком столичного "Спартака" Александром Самедовым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
— Самедов — опытный футболист с хорошим пасом и ударом, он может зарядить команду и дать необходимые советы молодым игрокам. Надеюсь, Александр станет одним из лидеров команды на поле и в раздевалке, — сказал генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков.
Условия контракта 34-летнего футболиста с клубом не разглашаются.
Самедов дебютировал за московский "Спартак" в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за клубы "Локомотив", "Динамо" и "Москва". В 2017-м полузащитник вернулся в стан красно-белых, с которыми стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В начале января "Спартак" расторг контракт с Самедовым.
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