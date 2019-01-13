Роберт Де Ниро пообещал никогда в жизни не играть Трампа

На вопрос, подумает ли он, когда ему предложат роль Трампа, ответ был коротким: "Никогда".

Актёр Роберт Де Ниро признался, что никогда в жизни не возьмётся за роль американского президента Дональда Трампа. Об этом дважды обладатель Оскара рассказал немецкому изданию Bild am Sonntag.

— Для каждого персонажа, которого я играю, у меня всегда есть некоторая симпатия, но с фигурой Дональда Трампа это невозможно, независимо от того, насколько я напрягаюсь, — говорит 75-летний актёр.

Де Ниро многократно публично осуждал решения американского лидера и раньше. Он уже заявлял, что по возможности побил бы президента, а также крыл Трампа матом. В интервью Де Ниро также добавил, что он "в ярости" от поведения президента. Он считает, что Трамп — угроза для США, демократии и многих ценностей.