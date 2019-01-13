Волонтёры ищут протез для орла Феникса, пострадавшего при пожаре под Оренбургом

Волонтёры из Ульяновской области разыскивают того, кто сможет изготовить сложный протез для молодого степного орла Феникса. Об этом сообщает Mash.
Гордая птица по имени Феникс пострадала при пожаре в Акжарской степи Оренбургской области два года назад. Птица бы умерла, если бы её не спасли орнитологи и не отвезли для лечения в Димитровград Ульяновской области.
Феникс оправился почти полностью, к прежнему виду не вернулся лишь клюв, который не восстановился из-за пострадавшего надклювья. Птица не может самостоятельно охотиться и полноценно есть.
Волонтёры надеются, что отыщется мастер, который способен изготовить для Феникса протез.
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