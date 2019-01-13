Волонтёры ищут протез для орла Феникса, пострадавшего при пожаре под Оренбургом

Из-за серьёзной травмы птица не может самостоятельно охотиться и полноценно питаться.

Волонтёры из Ульяновской области разыскивают того, кто сможет изготовить сложный протез для молодого степного орла Феникса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Гордая птица по имени Феникс пострадала при пожаре в Акжарской степи Оренбургской области два года назад. Птица бы умерла, если бы её не спасли орнитологи и не отвезли для лечения в Димитровград Ульяновской области.

Феникс оправился почти полностью, к прежнему виду не вернулся лишь клюв, который не восстановился из-за пострадавшего надклювья. Птица не может самостоятельно охотиться и полноценно есть.

Волонтёры надеются, что отыщется мастер, который способен изготовить для Феникса протез.