Нетаньяху признал факт воздушных ударов ВВС Израиля по Сирии

ВВС Израиля атаковали иранские склады с оружием в международном аэропорту Дамаска.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания правительства признал факт авиаударов по иранским объектам на территории Сирии.

— За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям — иранским складам с иранским оружием в международном аэропорту Дамаска. Последние атаки доказывают, что мы более, чем когда-либо полны решимости действовать против Ирана в Сирии, — заявил он на заседании правительства.

Также он подтвердил, что в ночь на воскресенье 13 января самолёты ВВС Израиля нанесли удар по двум подземным объектам движения ХАМАС в секторе Газа в рамках операции по уничтожению тоннельного оружия организации "Хезболла" "Северный щит".

Как ранее сообщал Лайф, израильские самолёты направили в общей сложности девять ракет на аэропорт Дамаска. Восемь из них сбиты сирийскими ПВО, ещё одна попала в складское помещение, но это не нарушило работу воздушной гавани. В дальнейшем Дамаск обратился в Совбез ООН с требованием осудить действия Израиля.