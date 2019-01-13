В Домодедово задержали мужчину, оскорблявшего пассажиров и полицейских

В отношении дебошира был составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Правоохранители задержали в московском аэропорту Домодедово мужчину, который оскорблял окружающих и вёл себя вызывающе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

— Сотрудники патрульно-постовой службы в аэропорту Домодедово доставили в дежурную часть пассажира 1973 г.р., находящегося по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вёл себя вызывающе, допускал громкие нецензурные высказывания в адрес работников аэропорта, пассажиров и полицейских, — пояснили в ведомстве.

В отношении мужчины был составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Материалы по этому происшествию полиция передаст в следственные органы.