Спасли от контрафакта. Роспотребнадзор изъял 126 тонн нелегальной икры

У многих продавцов икры ценных пород рыб не было товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, и были обнаружены нарушения требований к маркировке.

За время проверки Роспотребнадзора, которая началась в середине декабря, сотрудники ведомства проверили около 2,5 тысяч торговых точек. Нарушения нашлись в каждом пятом объекте торговой сети, в итоге было изъято 125,6 тонн икры, сообщает Роспотребнадзор.

— Установлено 955 несанкционированных мест торговли данной продукцией. По результатам проверок изъято 125,6 тонн икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей. Восемь материалов дел направлено в следственные органы для принятия мер в пределах компетенции, — сообщили в ведомстве.

Рейды Роспотребнадзора проводились совместно с МВД, было выявлено множество мест несанкционированной торговли.

В преддверии Нового года Лайф приводил исследование "Росконтроля", специалисты которого назвали производителей самой качественной красной икры.