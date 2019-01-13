"Фенербахче" отказался продлевать контракт с защитником сборной России

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" не планирует продлевать контракт с защитником сборной России Романом Нойштедтером. Об этом сообщает портал Fanatik.

Действующий контракт Нойштедтера с "Фенербахче" действует до 30 июня нынешнего года. По данным СМИ, руководство турецкого клуба не намерено продлевать соглашение с 30-летним футболистом.

Нойштедтер выступает в составе "жёлтых канареек" с 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл 24 матча во всех турнирах и забил два мяча.